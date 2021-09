LIVE – Ternana-Parma 3-1 | Serie B 2021 2022 DIRETTA

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ladi, match valevole per la quinta giornata del campionato di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 22 settembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA3-1 90? – Sei minuti di recupero 87? – GOL! Partipilo trova Falletti in area con un filtrante, il numero 17 punta Buffon, lo salta e conclude ...

L'ALLENATORE E' ENZO MARESCA L'ARBITRO E' SERRA DI TORINO 2°: SINISTRO DI PALUMBO, DI POCO ALTO 5°: OCCASIONE. ANGOLO DI PALUMBO, COLPO DI TESTA DI PROIETTI E GRANDE RESPINTA DI COLOMBI CHE ... Lucarelli opta per il 4-3-3 con Capuano al centro della difesa, Koutsoupias in mediana e Donnarumma al centro dell'attacco. Nel Parma non gioca Buffon ...