Istantanee di dolore | “Ho abortito e il mio corpo si è immobilizzato”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Spesso per parlare delci affidiamo alle parole della scienza, dei medici e degli esperti, per dare un senso alle trasformazioni dele della mente che inevitabilmente si ritrovano a difendersi dal trauma di un aborto spontaneo. Altre volte, per paura di far sanguinare una ferita ancora dolorante, preferiamo non parlare, chiudendoci nelsolitario dei nostri giorni. E invece non siamo sole, non lo siamo mai. È da questa consapevolezza che, probabilmente, Chrissy Teigen è tornata a parlare della sua esperienza d’aborto spontaneo. La modella statunitense e moglie del cantante John Legend, ha vissuto sulla sua pelle e nel suo cuore uno dei dolori più grandi per una donna. È passato un anno, ormai, da quella terribile esperienza. Eppure neanche il tempo è riuscito a cicatrizzare quelle ferite, ad alleviare il ...