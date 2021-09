Installazione di impianti agrovoltaici, risponde Patuanelli (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 22 settembre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, risponderà a interrogazioni sui tempi per l’adozione di linee guida in materia di Installazione di impianti agrovoltaici, nell’ottica di assicurare la continuità delle attività agricole e pastorali (Cadeddu – M5S); sulle iniziative volte a coordinare le esigenze di sviluppo delle energie rinnovabili con un’adeguata tutela del suolo agricolo (Incerti – PD); sulle iniziative, d’intesa con la Regione Calabria, volte a favorire nel relativo ambito territoriale l’innovazione tecnologica e la transizione verso fonti energetiche rinnovabili nel settore ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 22 settembre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefanorà a interrogazioni sui tempi per l’adozione di linee guida in materia didi, nell’ottica di assicurare la continuità delle attività agricole e pastorali (Cadeddu – M5S); sulle iniziative volte a coordinare le esigenze di sviluppo delle energie rinnovabili con un’adeguata tutela del suolo agricolo (Incerti – PD); sulle iniziative, d’intesa con la Regione Calabria, volte a favorire nel relativo ambito territoriale l’innovazione tecnologica e la transizione verso fonti energetiche rinnovabili nel settore ...

Advertising

Montecitorio : Tempi per l’adozione di linee guida in materia di installazione di impianti agrovoltaici per la continuità delle at… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro operaio per installazione di impianti elettrici: La ditta ERREBI, da 25 anni nel settore degli impia… - RedelleOmbre : @Signorasinasce ?? probabilmente si riferisce al problema tecnico/giuridico sull'installazione di impianti fotovoltaici sui condomini...?? - info_lavoro : #Pisa #Installazione #Manutenzione #Riparazione #Produzione FORMAZIONE POST DIPLOMA: TECNICI QUALIFICATI NELL'AMBIT… - ferrari_carla : RT @CRTechnologySy1: ATTESTAZIONE SOA: UN NUOVO PRESTIGIOSO TRAGUARDO! Abbiamo ottenuto l’attestazione italiana #SOA, categoria OG11, rela… -