Il condizionatore portatile con speaker, powerbank e luce d’emergenza (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’estate è finita ma un condizionatore portatile può far sempre comodo, anche e non solo per scegliere la temperatura adeguata alle varie occasioni. Chill consente di scendere fino a 16 gradi Celsius, è alimentato da un motore da 350 watt con cui può generare 1100 btu/h, emanando l’aria nel raggio di 5 metri quadrati. Utile anche come ventilatore, abbastanza silenzioso grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore (si ferma a 43 decibel) e dotato di un’autonomia di circa 6 ore quando utilizzato alla massima potenza, il condizionatore integra un altoparlante bluetooth da 20 watt e conta su due porte usb-a e una usb-c per la ricarica e fare il pieno ad altri dispositivi. Inoltre c’è anche una luce rotante che permette di leggere, cucinare e svolgere altre attività durante la notte o in ambienti bui. Per chi volesse ... Leggi su wired (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’estate è finita ma unpuò far sempre comodo, anche e non solo per scegliere la temperatura adeguata alle varie occasioni. Chill consente di scendere fino a 16 gradi Celsius, è alimentato da un motore da 350 watt con cui può generare 1100 btu/h, emanando l’aria nel raggio di 5 metri quadrati. Utile anche come ventilatore, abbastanza silenzioso grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore (si ferma a 43 decibel) e dotato di un’autonomia di circa 6 ore quando utilizzato alla massima potenza, ilintegra un altoparlante bluetooth da 20 watt e conta su due porte usb-a e una usb-c per la ricarica e fare il pieno ad altri dispositivi. Inoltre c’è anche unarotante che permette di leggere, cucinare e svolgere altre attività durante la notte o in ambienti bui. Per chi volesse ...

Advertising

l_delfico : KLARSTEIN Skyscraper Ice – Condizionatore Portatile, 4in1: Raffrescato… - giannonepaolo : RT @OfferteSconti21: ?? OFFERTA LAMPO ? AYOGG Condizionatore Portatile, Raffreddatore d'aria con 3 velocità, 4 in 1 mini condizionatore, um… - TricksMale : RT @OfferteSconti21: ?? OFFERTA LAMPO ? AYOGG Condizionatore Portatile, Raffreddatore d'aria con 3 velocità, 4 in 1 mini condizionatore, um… - OfferteSconti21 : ?? OFFERTA LAMPO ? AYOGG Condizionatore Portatile, Raffreddatore d'aria con 3 velocità, 4 in 1 mini condizionatore,… - giannonepaolo : RT @OfferteSconti21: ?? OFFERTA LAMPO ? AYOGG Condizionatore Portatile, Raffreddatore d'aria con 3 velocità, 4 in 1 mini condizionatore, um… -

Ultime Notizie dalla rete : condizionatore portatile Drone DJI Mavic 2 Enterprise Zoom scontato di 400 da Mediaworld! ... HDR, 50 Hz, 20 W - 699,00 ( 749,00 ) Notebook Samsung Galaxy Book S da 13,3 " FullHD, Intel Core i5 - L16G7, 8 GB di RAM, 256 GB SSD - 949,00 ( 1.229,00 ) Condizionatore portatile De ...

Mediaworld: i nuovi sconti sulle soundbar sono pura follia! ...00 ( 1.229,00 ) Frigorifero combinato LG GBB72NSDFN " No Frost, D - 849,00 ( 1.599,00 ) Spazzolino elettrico Oral - B Genius X Titanium - 182,99 ( 279,99 ) Condizionatore portatile De ...

I migliori condizionatori portatili da acquistare per usufruire del bonus 2021 Sky Tg24 ... HDR, 50 Hz, 20 W - 699,00 ( 749,00 ) Notebook Samsung Galaxy Book S da 13,3 " FullHD, Intel Core i5 - L16G7, 8 GB di RAM, 256 GB SSD - 949,00 ( 1.229,00 )De ......00 ( 1.229,00 ) Frigorifero combinato LG GBB72NSDFN " No Frost, D - 849,00 ( 1.599,00 ) Spazzolino elettrico Oral - B Genius X Titanium - 182,99 ( 279,99 )De ...