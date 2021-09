GF Vip 6 | Nicola Pisu svela un dettaglio inaspettato Quanto durerà il programma?

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Come sappiamo tutti, il Grande Fratello Vip 6 viene trasmesso in diretta 24 ore su 24. Questo consente agli spettatori di non perdere nemmeno un secondo delle avventure dei loro beniamini, ma mette anche la produzione in una situazione complicata. Infatti, non è facile prevedere le intenzioni dei concorrenti al fine di evitare che vengano rivelati dettagli poco appropriati. Questo è ciò che è successo durante un dialogo trae Sophie Codegoni. I due, colti da una violenta insonnia, hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo in giardino a chiacchierare. Il problema è che, a un certo punto,ha tirato in ballo la durata del contratto per la sesta edizione del GF Vip. Ecco cosa ha detto! Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco tutti i modi per votare da casa Le parole di ...