Gavillucci: "Manganiello doveva fermare Udinese-Napoli per i cori discriminatori"

Claudio Gavillucci, ex arbitro di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. L'unico arbitro che ha fermato una partita per cori discriminatori come Samp-Napoli? Dopo la mia interruzione di quella gara, se non sbaglio anche Rocchi interruppe la partita Roma-Napoli. Purtroppo, ci sono state anche altre occasioni e non capisco perché lunedì sera Manganiello non abbia interrotto momentaneamente la partita. Non avevo visto la gara e la prima cosa che sono andato a controllare quando me l'hanno detto se i cori erano udibili, chiaramente. Possiamo dire che Manganiello non abbia rispettato il regolamento? Il regolamento parla chiaro, l'arbitro deve far fare l'annuncio e può interrompere momentaneamente la gara, poi un eventuale ...

