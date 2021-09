Forbes | Cristiano Ronaldo supera Messi e diventa il calciatore più pagato al mondo

(Di mercoledì 22 settembre 2021)scavalcailpiùalnella stagione 2021-22 in base alla classifica stilata da. Il portoghese 36enne, al lordo delle imposte, incasserà complessivamente 125 milioni di dollari (106,5 mln di euro). Di questa cifra, 70 milioni derivano da stipendio e bonus per il suo ritorno al Manchester United e il resto da sponsorizzazioni personali e partnership, oltre che dal proprio brand Cr7 in continua espansione e che include, tra l’altro, linee di profumi, occhiali, hotel, palestre. L’argentino approdato al Paris Saint-Germain incasserà invece 110 milioni di dollari (93,7 mln di euro), di cui 75 dal club francese. Un taglio rispetto a quanto la ‘pulce’ riceveva in blaugrana, ma che lo fa restare ...

...con una classifica, e quindi: chi è più ricco, ops, più pagato tra i due pluri Palloni d'oro? APPROFONDIMENTI LIGUE 1 Psg, Messi sostituito: è già bufera con Pochettino? SPORT...Commenta per primoRonaldo scavalca Messi e diventa il calciatore più pagato al mondo nella stagione 2021 - 22 in base alla classifica stilata da. Il cinque volte Pallone d'Oro ex Juventus, ora al ...La classifica di Forbes dei giocatori più pagati: Cristiano Ronaldo in vetta con 106,5 milioni di euro lordi, seguono Messi e Neymar ...Cristiano Ronaldo o Lionel Messi: chi è il più forte? A questa domanda (forse) non si può rispondere o, se lo si sa fare, entrano in gioco sentimenti, simpatie, modi di vivere, ...