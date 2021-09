Fed: gli acquisti di titoli potrebbero concludersi a metà 2022 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Secondo il presidente Jerome Powell, un appropriato ritmo di tapering, non ancora annunciato, potrebbe portare - se il trend dell’economia restasse stabile - ad azzerare il programma pandemico a metà dell’anno prossimo Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 22 settembre 2021) Secondo il presidente Jerome Powell, un appropriato ritmo di tapering, non ancora annunciato, potrebbe portare - se il trend dell’economia restasse stabile - ad azzerare il programma pandemico adell’anno prossimo

