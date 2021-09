F1, la Red Bull insiste: “A Monza solo un incidente di gara, Verstappen non ha colpe” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Continuo a essere convinto che sia stato un incidente di gara dopo che Max aveva visto uno spazio per passare. C’era un pilota che cercava disperatamente di difendersi e un altro di attaccare, ma la sfortuna maggiore è stata la dinamica del contatto ed il modo in cui la Red Bull si è sollevata”. In un’intervista concessa di recente, il team principal della Red Bull, Chris Horner, ha ancora una volta parlato dell’episodio dell’incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, spiegando come a suo avviso si tratti solo di un incidente di gara. In più, il responsabile della scuderia austriaca ha ammesso che probabilmente il pilota olandese dovrà gestire diversamente le situazioni per portare a casa il titolo Mondiale di F1: “Credo che Max ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Continuo a essere convinto che sia stato undidopo che Max aveva visto uno spazio per passare. C’era un pilota che cercava disperatamente di difendersi e un altro di attaccare, ma la sfortuna maggiore è stata la dinamica del contatto ed il modo in cui la Redsi è sollevata”. In un’intervista concessa di recente, il team principal della Red, Chris Horner, ha ancora una volta parlato dell’episodio dell’tra Maxe Lewis Hamilton, spiegando come a suo avviso si trattidi undi. In più, il responsabile della scuderia austriaca ha ammesso che probabilmente il pilota olandese dovrà gestire diversamente le situazioni per portare a casa il titolo Mondiale di F1: “Credo che Max ...

