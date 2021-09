Del perché i golosi non vanno più all’inferno (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Una bischerata». Il professor Franco Cardini è molto chiaro: cercare di capire cosa ci fosse sulla tavola di Dante Alighieri guardando i suoi scritti non ha senso. Scrittore, giornalista, saggista, Professore Emerito dell’Istituto Italiano di Scienze Umane alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Cardini è uno storico capace di inquadrare la figura del Sommo Poeta all’interno dell’epoca medievale cui apparteneva: il suo nuovo libro “Dantesca – dodici brevi saggi”, contiene anche un capitolo dedicato alla cucina. «Per capire quale fosse la cultura alimentare di Dante bisogna guardare a come e cosa si mangiava nel suo tempo, bisogna usare strumenti scientifici, informarsi correttamente, non piluccare qua e là nei suoi testi». Insomma, non basta creare una giustapposizione di passi noti o meno noti della Divina Commedia. «Ci sono – spiega il professore – personaggi storici di cui ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 settembre 2021) «Una bischerata». Il professor Franco Cardini è molto chiaro: cercare di capire cosa ci fosse sulla tavola di Dante Alighieri guardando i suoi scritti non ha senso. Scrittore, giornalista, saggista, Professore Emerito dell’Istituto Italiano di Scienze Umane alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Cardini è uno storico capace di inquadrare la figura del Sommo Poeta all’interno dell’epoca medievale cui apparteneva: il suo nuovo libro “Dantesca – dodici brevi saggi”, contiene anche un capitolo dedicato alla cucina. «Per capire quale fosse la cultura alimentare di Dante bisogna guardare a come e cosa si mangiava nel suo tempo, bisogna usare strumenti scientifici, informarsi correttamente, non piluccare qua e là nei suoi testi». Insomma, non basta creare una giustapposizione di passi noti o meno noti della Divina Commedia. «Ci sono – spiega il professore – personaggi storici di cui ...

