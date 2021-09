CMIT TV - Juventus, Della Valle: 'C'è un problema da risolvere' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Fabiana Della Valle de 'La Gazzetta dello Sport' è intervenuta alla Tv di Calciomercato.it per parlare Della Juventus. Da Allegri a Chiesa, ecco le sue parole Massimiliano Allegri © Getty Images'Nessuno si aspettava una ... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 settembre 2021) Fabianade 'La Gazzetta dello Sport' è intervenuta alla Tv di Calciomercato.it per parlare. Da Allegri a Chiesa, ecco le sue parole Massimiliano Allegri © Getty Images'Nessuno si aspettava una ...

Advertising

calciomercatoit : ?? CMIT TV | Fabrizio Biasin analizza il momento della #Juventus e il colpo #deLigt: 'La dirigenza ha commesso un er… - infoitsport : CMIT TV | Juventus, “Allegri non può più sbagliare” - infoitsport : CMIT TV | Juventus-Milan, Dybala da espellere: facciamo chiarezza - infoitsport : CMIT TV | Super Live Juventus-Milan: SEGUI LA DIRETTA - Bianca34874951 : RT @calciomercatoit: ???@FBiasin alla CMIT TV: 'Secondo me la #Juventus non ha fatto male a mandare via #Paratici, ha fatto male a mandar vi… -