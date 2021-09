Bernardo apre ai no - vax in giunta e Pd e lista Sala attaccano | ' Gravissimo | è pure un medico'

Advertising

AndreaMarano11 : RT @globalistIT: - CaressaGiovanni : RT @globalistIT: - globalistIT : - MarySpes : RT @boezio_severino: @fattoquotidiano 'l'impunità provoca la temerarietà e questa apre la via a ogni eccesso' (San Bernardo di Chiaravalle)… -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardo apre

Globalist.it

La risposta ambigua ha scatenato gli avversari: "gioca, ancora, sul pericolosissimo filo dell'ambiguità, in un momento in cui l'Italia e Milano stanno, gradualmente e faticosamente, uscendo ...PESCARA - 'Siper l'Abruzzo e per il Paese un biennio decisivo, in cui dovranno essere utilizzati i fondi del ... Piero Cipollone , l'ad del Medicocredito Centrale,Mattarella , il ...Per noi vale sempre il principio della democrazia che si fonda sulla libertà di scelta e sul confronto tra le parti, ha detto il candidato sindaco del centrodestra ...Il candidato sindaco di Milano per la destra in difficoltà si è messo a raccattare consensi tra i fasciuo-negazionisti, i democratici: "Gioca, ancora, sul pericolosissimo filo dell'ambiguità mentre c' ...