Aka7even non voleva andare ad Amici? Retroscena clamoroso (Di mercoledì 22 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Aka7even in realtà non aveva pensato sin da subito ad Amici. All’inizio il suo obiettivo era un altro. Un cambio veramente incredibile. L’ultima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, è stata un vero e proprio successo. Dalla scuola sono usciti dei giovani talenti dal futuro assicurato. A ben vedere, già Leggi su youmovies (Di mercoledì 22 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.in realtà non aveva pensato sin da subito ad. All’inizio il suo obiettivo era un altro. Un cambio veramente incredibile. L’ultima edizione di, il talent show condotto da Maria De Filippi, è stata un vero e proprio successo. Dalla scuola sono usciti dei giovani talenti dal futuro assicurato. A ben vedere, già

Advertising

iamamexal : RT @M4N1TA: aka7even io non ce la posso fare con te - sbrandotiamo : RT @M4N1TA: aka7even io non ce la posso fare con te - luluvica_ : RT @M4N1TA: aka7even io non ce la posso fare con te - gioia_marzolla : RT @M4N1TA: aka7even io non ce la posso fare con te - AleCaruso87 : RT @Aurelio77961914: Penso sia giusto far vedere anche questa dedica a Mike non perché sia più importante ma solo perché lui ci teneva davv… -