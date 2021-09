Voglio essere un mago: le location, dove è stato girato il reality (Di martedì 21 settembre 2021) dove è stato girato (location) Voglio essere un mago, il reality show in onda su Rai 2 dal 21 settembre 2021 alle ore 21,20? A fare da scenario al reality show il castello di Rocchetta Mattei sull’Appennino bolognese appositamente allestito. Ogni casata avrà la sua stanza arredata con i propri colori, un luogo di studio e di svago per gli aspiranti maghi. Ci saranno però molti spazi comuni come l’Aula magna, dove gli apprendisti seguono le lezioni e consumano i loro pasti, e il teatro, che ospita le prove degli spettacoli, le verifiche di casata e le esibizioni degli apprendisti. Per riposarsi a fine giornata ci sarà il dormitorio, sala circolare in cui tutti i ragazzi dormono insieme in letti a castello e la cui vita ... Leggi su tpi (Di martedì 21 settembre 2021)un, ilshow in onda su Rai 2 dal 21 settembre 2021 alle ore 21,20? A fare da scenario alshow il castello di Rocchetta Mattei sull’Appennino bolognese appositamente allestito. Ogni casata avrà la sua stanza arredata con i propri colori, un luogo di studio e di svago per gli aspiranti maghi. Ci saranno però molti spazi comuni come l’Aula magna,gli apprendisti seguono le lezioni e consumano i loro pasti, e il teatro, che ospita le prove degli spettacoli, le verifiche di casata e le esibizioni degli apprendisti. Per riposarsi a fine giornata ci sarà il dormitorio, sala circolare in cui tutti i ragazzi dormono insieme in letti a castello e la cui vita ...

Advertising

DSantanche : 'Dopo la transizione di genere l’ex Ken umano vuole il trapianto d'utero per poter rimanere incinta: Voglio una fem… - Silvia_Fancy : RT @BiasiErika: 'Non sarò mai una casalinga,voglio essere una donna che lavora'?? E anche oggi Eda Yildiz si conferma miglior personaggio f… - sweetener__arii : @stylesgrf voglio essere lì con te - vocidistratte : voglio essere calpestata #prelemi - bvclaudia80 : RT @Carmen532057301: Non sarò mai una casalinga, perché voglio essere una donna che lavora?? Queen Eda Yildiz #LoveIsInTheAir #edayildiz… -