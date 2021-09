Temple Run | Puzzle Adventure – Video gameplayVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

scaramoonche : questa è la fine di user Qirong rip avresti amato temple run al posto di genshin impact - GiovanniLeoci : @peppe_lagna Per arrivare il percorso è tipo temple run ahahaha - infoitscienza : Castlevania e Temple Run disponibili su Apple Arcade, NBA 2K22 è in arrivo - togone76 : RT @macitynet: Castlevania e Temple Run disponibili su Apple Arcade, NBA 2K22 è in arrivo - iPhone_Italia : Che novità su Apple Arcade: “Castelvania”, “Temple Run”, “Tiny Wings+” e “NBA 2k22” -

Ultime Notizie dalla rete : Temple Run

Fastweb.it

Una ventata di altri giochi si unisce questa settimana al catalogo Apple Arcade: pronti subito Castlevania: Grimoire of Souls, l'ultima novità relativa all'amata serie goth - fantasy, e: Puzzle Adventure, una rivisitazione del popolarissimo franchise. Presto in arrivo anche NBA 2K22 Arcade Edition, giusto in tempo per l'inizio della "regular season". Non è tutto,...Arrivano su Apple Arcade diverse novità, con giochi come 'Castelvania: Grimoire Of Souls', ': Puzzle Adventure', 'Tiny Wings+' e 'NBA 2K22 Arcade Edition'. Castelvania: Grimoire Of Souls Caratterizzato dalla classica azione 2D che i fan di Castlevania conoscono, Grimoire of Souls ...Sarà una settimana all'insegna del divertimento con Apple Arcade che lancia diversi giochi e nuovi aggiornamenti dei contenuti ...Ecco i nuovi giochi in arrivo su Apple Arcade e le novità introdotte in catalogo nel corso di questa nuova settimana ...