Sui Tg: Green pass, si procede spediti dopo l'intesa raggiunta (Di martedì 21 settembre 2021) La discussione sul Green pass, che dal 15 ottobre riguarderà i lavoratori sia pubblici sia privati, raccoglie in settimana 16 aperture nei Tg. Con l'intesa raggiunta all'unanimità nel Cdm di giovedì, il prime time plaude trasversalmente alle nuove disposizioni, avendo già rilanciato, martedì, gli appelli alla responsabilità del Premier Draghi: «Le cose vanno fatte anche se impopolari». Spazio nei servizi alle opposizioni, che però si limitano a "punzecchiare" la norma, rivendicando la gratuità dei tamponi. L'omaggio di von der Leyen all'Italia di Bebe Vio Grande attenzione, mercoledì, al Consiglio d'Europa, con gli interventi del Presidente, Sergio Mattarella, in apertura per i Tg Rai e Studio Aperto. Apprezzamento anche dai Tg Mediaset al secondo discorso sullo stato dell'Unione della Presidente, Ursula von der Leyen.

