Reazione a Catena 21 settembre 2021 | i Fraintesi

(Di martedì 21 settembre 2021) Il video dell’Ultimadidi stasera, martedì 21. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi nuovamente campioni i, tre ragazzi di Avellino che, essendosi allenati al telefono, spesso non si “capivano bene”. I– Marco, Michele e Pietro – al loro quattordicesimo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 2.141 euro. Peccato! Il loro montepremi totale resta quindi a 206.814 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video ...

Advertising

michela_cast : RT @emorgan68: Manuel, Belli e Montano in 3 minuti sono passati dal parlare di cucina a Chopin alle luci dimmerabili e domotiche. Vi sfido… - giovamartinelli : C'è il rischio di una 'reazione a catena'... - FlavianoBrandi : @10also10 @AleStacco76 @beppegg @MedBunker Mi è abbastanza chiara l'incapacità dei virus di replicarsi autonomament… - robym51 : #reazioneacatena chiedetelo a Massimo Canoletta quanto vi daranno....?? - ValeValentina2 : RT @emorgan68: Manuel, Belli e Montano in 3 minuti sono passati dal parlare di cucina a Chopin alle luci dimmerabili e domotiche. Vi sfido… -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione Catena

Marco Liorni: sfumata anche stasera la vittoria per i Fraintesi, che si confermano campioni Non ce l'hanno fatta neanche stasera, martedì 21 settembre, i Fraintesi a vincere a ......ransomware BlackMatter di essere un'infrastruttura critica per via del suo ruolo nelladi ... ma laè da manuale: ecco perché 22 Set 2020 di Paolo Tarsitano Condividi il post Condividi ...Nuova entusiasmante puntata di Reazione a catena: un errore sorprende Marco Liorni, ma il momento anticipa una grande emozione ...Reazione a catena Marco Liorni: sfumata anche stasera la vittoria per i Fraintesi, che si confermano campioni Non ce l'hanno fatta neanche stasera, ...