(Di martedì 21 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Io ho in testa il nome di undella Repubblica arbitro, ma non lo faccio adesso. Il dibattito è surreale, la sinistra dice che vuole impedire al centrodestra di eleggerlo, come se fosse loro appannaggio. Incredibilmente mi trovo d’accordo con Prodi sia su Berlusconi sia sul fatto che non debba restare Mattarella. E’ buon senso. Mattarella ha finito perchè lo dice lui e perchè non può diventare una prassi quella di rinnovare l’incarico del, sarebbe un’altra occasione in cui la politica abdica il proprio compito e io non ci sto a questa idea. L’idea che ho in testa è che serva unabbastanzadaldei. Non voglio una persona che difenda o faccia gli interessi del centrodestra al, come ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Quirinale, Meloni “Serve presidente avulso dal contesto dei partiti” - - CorriereCitta : Quirinale, Meloni “Serve presidente avulso dal contesto dei partiti” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Quirinale, Meloni “Serve presidente avulso dal contesto dei partiti” -… - ItaliaNotizie24 : Quirinale, Meloni “Serve presidente avulso dal contesto dei partiti” - blogsicilia : #notizie #sicilia Quirinale, Meloni “Serve presidente avulso dal contesto dei partiti” - -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Meloni

... non farsi scavalcare a destra da. Questo e' in contraddizione con lo stare al governo'. Lo ..., Prodi: non so chi sarà capo dello Stato, non io, Prodi: non so chi sarà capo ...Come il sospetto che il professore aspiri ancora al, e che abbia scritto un libro ... Manca ine Salvini l'ancoraggio europeo". Prodi: "L'Europa sta spaccando la Lega". Duettano ancora ...ROMA (ITALPRESS) - "Io ho in testa il nome di un presidente della Repubblica arbitro, ma non lo faccio adesso. Il dibattito è surreale, la sinistra dice c ...Quirinale: Prodi, 'Renzi da Berlusconi? Si parla con tutti. M5s riformista? Ora e' forza di governo'. Su Salvini e ...