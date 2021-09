Psg, Messi out con il Metz. Pochettino: 'Problemi al ginocchio' (Di martedì 21 settembre 2021) PARIGI (Francia) - Non ci sarà Leo Messi domani sera nella partita tra Metz e Paris Saint - Germain, valida per la settima giornata della Ligue 1. Il club parigino ha annunciato infatti che l'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 settembre 2021) PARIGI (Francia) - Non ci sarà Leodomani sera nella partita trae Paris Saint - Germain, valida per la settima giornata della Ligue 1. Il club parigino ha annunciato infatti che l'...

Advertising

As_TomasRoncero : Por cierto, ¿ha debutado Messi con el PSG? - DiMarzio : #Ligue1, #PSGOL | #Pochettino sostituisce #Messi: la Pulga non sembra aver apprezzato la decisione del suo allenato… - mundodeportivo : ? Minuto 75 del PSG vs Lyon ?? Pochettino decide sustituir a Leo Messi #Ligue1UberEats - calciomercatoit : ?? #PSG, infortunio per Lionel #Messi: l'argentino salterà la partita contro il #Metz per un problema al ginocchio - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Psg, infortunio per #Messi: non sarà a disposizione nel match contro il #Metz -