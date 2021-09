Pogacar, Evenepoel, Nibali, Roglic: sarà un Giro di Lombardia stellare (Di martedì 21 settembre 2021) Un campo di partecipazione straordinario. Il Lombardia 2021 in veste rinnovata (partenza da Como e arrivo a Bergamo dopo 239 chilometri) vedrà al via campioni del calibro dello sloveno Tadej Pogacar, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 settembre 2021) Un campo di partecipazione straordinario. Il2021 in veste rinnovata (partenza da Como e arrivo a Bergamo dopo 239 chilometri) vedrà al via campioni del calibro dello sloveno Tadej, ...

Ultime Notizie dalla rete : Pogacar Evenepoel Pogacar, Evenepoel, Nibali, Roglic: sarà un Giro di Lombardia stellare ...al via campioni del calibro dello sloveno Tadej Pogacar, vincitore degli ultimi due Tour de France, il connazionale Primoz Roglic, reduce dalla terza Vuelta di fila, il fenomeno belga Remco Evenepoel,...

Un meraviglioso Ganna fa piangere i belgi ... il tedesco Tony Martin e il francese Rémi Cavagna a 6 , lo sloveno Tadej Pogacar - non eccezionale ... Già il danese Kasper Asgreen ha abbassato di 7 il tempo di Evenepoel, poi a stretto giro lo ...

Pogacar, Evenepoel, Nibali, Roglic: sarà un Lombardia stellare La Gazzetta dello Sport Giro di Lombardia 2021, percorso con 4400 metri di dislivello. Spiccano Pogacar, Roglic, Evenepoel e Nibali Il Giro di Lombardia 2012 si correrà sabato 9 ottobre su un percorso di 239 chilometri con partenza da Como e arrivo a Bergamo. L'ultima Classica Monumento della stagione vedrà dunque invertite le sed ...

"Bello vincere in casa dei belgi" Filippo Ganna si conferma campione mondiale nella prova a cronometro.Il 25enne di Verbania bissa così il successo dello scorso anno, a Imola, precedendo sul traguardo di Bruges i belgi Wout Van Aert ( ...

