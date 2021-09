Petrolio: prezzo in crescita a 70,90 dollari (+0,87%) (Di martedì 21 settembre 2021) prezzo del Petrolio in crescita sui mercati delle materie prime. Il barile di greggio con scadenza a ottobre passa di mano a 70,90 dollari con un aumento dello 0.87%. Il Brent con scadenza a novembre ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021)delinsui mercati delle materie prime. Il barile di greggio con scadenza a ottobre passa di mano a 70,90con un aumento dello 0.87%. Il Brent con scadenza a novembre ...

Petrolio: prezzo in crescita a 70,90 dollari (+0,87%) Prezzo del petrolio in crescita sui mercati delle materie prime. Il barile di greggio con scadenza a ottobre passa di mano a 70,90 dollari con un aumento dello 0.87%. Il Brent con scadenza a novembre ...

Gli aumenti delle bollette e il sostegno alla transizione ecologica Non è un caso se nell'Opec continua l'accesa polemica tra chi vorrebbe far lievitare il prezzo del petrolio e chi, invece, continua a calmierarlo, ma comunque l'appuntamento con la decisione ...

Petrolio: prezzo in crescita a 70,90 dollari (+0,87%) Prezzo del petrolio in crescita sui mercati delle materie prime. Il barile di greggio con scadenza a ottobre passa di mano a 70,90 dollari con un aumento dello 0.87%. Il Brent con scadenza a novembre ...

Prezzo petrolio in calo con Dollaro ai massimi mensili su default China Evergrande Il rafforzamento del Dollaro determina una flessione delle quotazioni del greggio. Sullo sfondo c'è l'imminente crollo della cinese China Evergrande ...

