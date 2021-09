Pagelle Atalanta Sassuolo | TOP e FLOP del match VOTI

Advertising

Fantacalcio : @BlocknotesC La spiegazione dei singoli voti ufficiali Fantacalcio è disponibile a fine partita a questo link: - Fantacalcio : @errico_miele La spiegazione dei singoli voti ufficiali Fantacalcio è disponibile a fine partita a questo link: - Atalantinicom : #Atalanta - Le pagelle di Ilicic: il suo calcio sa di poesia, in certe serate non se ne pu...… - infoitsport : Salernitana-Atalanta 0-1, le pagelle: Ribery, buona la prima. Zapata risolve la questione - MondoPrimavera : #SampdoriaAtalanta, le pagelle dei blucerchiati ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Atalanta

A seguire, l'ampio post - partita con, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol! Diretta- Sassuolo 0 - 0 12 - Che occasione per Defrel! Grande imbucata centrale di Traore per il numero ...... Hickey che non la vede mai contro l'Inter, su Dumfries in particolare, al pari di Luiz Felipe contro Joao Pedro; e poi Miranchuk talento un po' perso in un'che pare fatichi a carburare, o ...C'è ancora tanta, troppo Juve tra i peggiori della quarta giornata di serie A. Il Napoli invece brilla al pari dell'Inter e del Milan ...Data, orario e come vedere in tv e streaming Atalanta-Sassuolo, match della quinta giornata di Serie A 2021/2022: diretta su Sky e Dazn ...