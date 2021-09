LIVE – Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021 cronometro donne junior: aggiornamenti in DIRETTA (Di martedì 21 settembre 2021) La DIRETTA scritta della cronometro femminile juniores, che apre la terza giornata di gare ai Mondiali 2021 di Ciclismo su strada nelle Fiandre. Si assegna il titolo iridato, con 55 giovani atlete pronte a percorrere i 19,4 chilometri del percorso. L’Italia schiera Carlotta Cipressi e Francesca Barale, che hanno ben figurato agli Europei di Trento soprattutto nella prova in linea. Tra le grandi favorite la russa Alena Ivanchenko, assoluta protagonista della rassegna continentale, che sarà l’ultima a partire. COME SEGUIRLA IN TV Segui il LIVE a partire dalle 10:30 Mondiali 2021: CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO AGGIORNA LA DIRETTA 11:53 – Ha iniziato una russa e finisce una russa. Al via anche la ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Lascritta dellafemminilees, che apre la terza giornata di gare aidisu strada nelle. Si assegna il titolo iridato, con 55 giovani atlete pronte a percorrere i 19,4 chilometri del percorso. L’Italia schiera Carlotta Cipressi e Francesca Barale, che hanno ben figurato agli Europei di Trento soprattutto nella prova in linea. Tra le grandi favorite la russa Alena Ivanchenko, assoluta protagonista della rassegna continentale, che sarà l’ultima a partire. COME SEGUIRLA IN TV Segui ila partire dalle 10:30: CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO AGGIORNA LA11:53 – Ha iniziato una russa e finisce una russa. Al via anche la ...

