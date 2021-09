Lega | Pavoncello | ambulanti | soddisfazione per programma Michetti

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 settembre 2021) Roma – “Leggendo sia la sintesi delche quello integrale, voglio esprimere grandeper il recepimento di tutte le richieste arrivate da parte degli operatoria quali questorestituisce dignità lavorativa”. Lo dichiara in una nota Angeloresponsabile del dipartimento-Salvini Premier Lazio. “Nelsi riparte dallalità, sì perché non si poteva chiederla in una sola direzione, allontanando gli operatori delle Rotazioni e gli Urtisti (riconosciuti patrimonio immateriale della città dalla Legge Regionale) con delibere e ordinanze fatte con dicitura ‘provvisoria’ senza una visione generale del comparto, senza mai affrontare con gli stessi e con le associazioni di categoria un vero piano ...