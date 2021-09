La criminalità non metterà le mani sui fondi del Pnrr, assicura Draghi (Di martedì 21 settembre 2021) AGI - "L'Italia è determinata a prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di frodi e infiltrazioni criminale" nei fondi del Next generation Eu "a tutela dei cittadini, delle imprese e dell'Ue": lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un messaggio inviato al Law Enforcement Forum promosso a Roma dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza insieme ad Europol. "L'arrivo dei fondi del Next generation Eu è una grande sfida per tutti i Paesi europei e in particolare per l'Italia", ha sottolineato il premier, "la credibilità delle nostre istituzioni e il futuro della nostra economia dipendono dalla capacità di spendere bene e con onestà questi fondi". Per Draghi "la condivisione delle esperienze e delle conoscenze è essenziale per facilitare un'azione efficace ... Leggi su agi (Di martedì 21 settembre 2021) AGI - "L'Italia è determinata a prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di frodi e infiltrazioni criminale" neidel Next generation Eu "a tutela dei cittadini, delle imprese e dell'Ue": lo hato il presidente del Consiglio, Mario, in un messaggio inviato al Law Enforcement Forum promosso a Roma dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza insieme ad Europol. "L'arrivo deidel Next generation Eu è una grande sfida per tutti i Paesi europei e in particolare per l'Italia", ha sottolineato il premier, "la credibilità delle nostre istituzioni e il futuro della nostra economia dipendono dalla capacità di spendere bene e con onestà questi". Per"la condivisione delle esperienze e delle conoscenze è essenziale per facilitare un'azione efficace ...

Advertising

Avvenire_Nei : Perché legalizzare la #cannabis non fermerebbe la criminalità - JohnHard3 : RT @g_brescia: È #mafia: i giudici del Tribunale di Roma hanno condannato per associazione di stampo mafioso i componenti della famiglia #C… - Ed52926520 : RT @g_brescia: È #mafia: i giudici del Tribunale di Roma hanno condannato per associazione di stampo mafioso i componenti della famiglia #C… - fisco24_info : La criminalità non metterà le mani sui fondi del Pnrr, assicura Draghi: AGI - 'L'Italia è determinata a prevenire e… - marino29b : RT @g_brescia: È #mafia: i giudici del Tribunale di Roma hanno condannato per associazione di stampo mafioso i componenti della famiglia #C… -

Ultime Notizie dalla rete : criminalità non Hit - Monkey: Il teaser trailer della nuova serie animata Marvel ... usa le sue abilità per fare fuori un'ampia fetta della criminalità di Tokyo - rappresentata ... Tuttavia, diversamente da quest'ultima, le due produzioni di Hulu non sono in continuità con il Marvel ...

Sentenza clan Casamonica, Codici: 'Vittoria di Pirro' ... parlare di presenza della criminalità organizzata su Roma, addirittura con metodologie di tipo mafioso, era 'procurato allarme'. La mafia a Roma non poteva esistere e chi denunciava tali fenomeni ...

La criminalità non metterà le mani sui fondi del Pnrr, assicura Draghi AGI - Agenzia Giornalistica Italia ... usa le sue abilità per fare fuori un'ampia fetta delladi Tokyo - rappresentata ... Tuttavia, diversamente da quest'ultima, le due produzioni di Hulusono in continuità con il Marvel ...... parlare di presenza dellaorganizzata su Roma, addirittura con metodologie di tipo mafioso, era 'procurato allarme'. La mafia a Romapoteva esistere e chi denunciava tali fenomeni ...