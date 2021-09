Juve, è l'avvio peggiore dal 1961 (Di martedì 21 settembre 2021) Erano 60 anni che la Juve non partiva così male, erano 60 anni che i bianconeri non vedevano lo zero alla voce vittorie in campionato dopo 4 partite. Una situazione non nuova alla storia zebrata, ma ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Erano 60 anni che lanon partiva così male, erano 60 anni che i bianconeri non vedevano lo zero alla voce vittorie in campionato dopo 4 partite. Una situazione non nuova alla storia zebrata, ma ...

