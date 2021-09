Inzaghi | ' Reazione da grande squadra | questo è un gruppo vincente'

(Di martedì 21 settembre 2021) Bella prova di maturità per l'Inter a Firenze, che soddisfa in pieno Simone. "Sono arrivato in un, fortunatamente avevo vinto anche io qualcosa. Ci siamo trovati, stiamo ...

Inzaghi Reazione

PESANTE ? "Sicuramente - aggiunge- è una vittoria molto importante. Sono molto soddisfatto specie della, quando vai sotto in un campo del genere non è facile. Ma nell'intervallo ...parla dell'inizio in salita dovuto al gol di Sottil : " La partita è stata molto ... in questo campo non è semplice vincere: sono un'ottima squadra, infatti sono contento delladopo ...OTTIMA REAZIONE – Inzaghi dopo Fiorentina-Inter, ai microfoni di DAZN ha parlato così: «Mentalità vincente? Inzaghi dopo Fiorentina-Inter terminata sul punteggio di 1-3, su DAZN ha commentato la vitto ...L'allenatore nerazzurro analizza la vittoria in rimonta contro la Fiorentina: "Prima del goal stavo per cambiare Dzeko".