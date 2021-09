I miracoli di San Francesco: le redini del suo cavallo la guarirono (Di martedì 21 settembre 2021) Tutti attendevano il suo passaggio, anche solo per vederlo. Fu sufficiente toccare un suo oggetto e avvenne l’incredibile prodigio. I miracoli elargiti o avvenuti per opera ed intercessione di San Francesco sono stati tanti, sia in vita che dopo la sua morte. Accanto ai miracoli diretti, ottenuti per intercessione della sua persona ci sono, anche, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 21 settembre 2021) Tutti attendevano il suo passaggio, anche solo per vederlo. Fu sufficiente toccare un suo oggetto e avvenne l’incredibile prodigio. Ielargiti o avvenuti per opera ed intercessione di Sansono stati tanti, sia in vita che dopo la sua morte. Accanto aidiretti, ottenuti per intercessione della sua persona ci sono, anche, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

annatrieste : 'Nu fil d'evera contro 'o vient'. Trovo che nessuno meglio del maestro Avitabile sia riuscito a descrivere con paro… - aftrotta2007 : #21Settembre2021 - SE LO SGUARDO NON GIUDICA SI FANNO MIRACOLI - (San Matteo Apostolo) - Maxare84 : #21Settembre2021 ???? ???? ?????????????? ?????? ?????????????? ???? ?????????? ???????????????? di M. Arena Non ci servono comunità di perfettini, ma… - Raky12394231 : @anna_1951 @robertomeneghe2 Anna ricorda che loro hanno San Culino che è sempre pronto a fare miracoli!!!?? - Pasqual01350178 : @l_honestly La.nostra bellezza Crediamo alla.scienza e pure ai miracoli Cmq San Gennaro è il santo laico per eccezione -