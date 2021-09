Highlights e gol Atalanta-Sassuolo 2-1 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di martedì 21 settembre 2021) Glie i gol di, match valevole per quinta giornata del campionato di, in cui i padroni di casa guidati dal tecnico Gian Piero Gasperini si sono imposti 2-1 sulla formazione ospite grazie alle reti siglate da Robin Gosens al 3? e Davide Zappacosta al 37?; inutile il gol del momentaneo pareggio neroverde firmato al 44? da Domenico Berardi. Nella ripresa accade ben poco, con i nerazzurri che si difendono in maniera ordinata e respingono le offensive degli uomini di Alessio Dionisi. In virtù di questo risultato la Dea aggancia il Milan al terzo posto a quota dieci punti, mentre gli emiliani restano a metà classifica a quota 4. I diritti deglidel campionato diA sono detenuti in esclusiva ...

Advertising

SkySport : ?? SUPER GOL DI LOZANO ?? Il messicano chiude il poker del Napoli ? I partenopei vincono anche a Udine ? ??? UDINESE-… - SkySport : ?? DESTRO VINCENTE DI KOULIBALY ???? Che Napoli?? Gol e assist per il difensore ? ??? UDINESE-NAPOLI 0-4 ?? Gli highligh… - Inter : ?? | HIGHLIGHTS Inter 6 bellissima ???? Rivediamo tutti i gol della partita di San Siro ?? - infoitsport : Bologna Genoa 0-0: risultato, gol e highlights della partita di Serie A - sportli26181512 : Getafe-Atletico Madrid 1-2: Bella rimonta dell'Atletico Madrid sul Getafe nel match valevole per la sesta giornata… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Al Gewiss Stadium, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Atalanta e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al 'Gewiss Stadium', Atalanta e Sassuolo si ...Di Chiriches l'uniconeroverde. Ecco glidi quella partita: Atalanta - Sassuolo su Dazn o Sky: dove vederla in TV Atalanta - Sassuolo, live dal Gewiss Stadium, sarà trasmessa in co - ...Fiorentina-Inter, la cronaca con gli highglights del match disputato al Franchi per il turno infrasettimanale di Serie A ...Il Pisa primo in classifica ospita il Monza ancora imbattuto: risultato, gol e highlights di Serie B in diretta dall'Arena Garibaldi ...