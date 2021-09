Halo Infinite e le sfide quotidiane: quanto tempo ci vuole per completarle tutte? Ce lo dice 343 Industries (Di martedì 21 settembre 2021) Halo Infinite segna un grande cambiamento per la serie in termini di progressione del giocatore per il multiplayer, con il gioco che si concentra esclusivamente sull'incoraggiare i giocatori ad avanzare attraverso un sistema basato sul Battle Pass. Non ci sono XP per partita e non ci sarà un sistema di progressione XP separato al di fuori del Battle Pass al momento del lancio, ma tutto si baserà su sfide quotidiane. Le sfide quotidiane sono strettamente incentrate sull'impegno e essenzialmente sono necessarie per avanzare nel Battle Pass. Sono disponibili in tre versioni, a partire dal livello facile. Una volta completate tutte le sfide giornaliere della fase uno, si passa alla fase due, che include missioni quotidiane che assegnano un ... Leggi su eurogamer (Di martedì 21 settembre 2021)segna un grande cambiamento per la serie in termini di progressione del giocatore per il multiplayer, con il gioco che si concentra esclusivamente sull'incoraggiare i giocatori ad avanzare attraverso un sistema basato sul Battle Pass. Non ci sono XP per partita e non ci sarà un sistema di progressione XP separato al di fuori del Battle Pass al momento del lancio, ma tutto si baserà su. Lesono strettamente incentrate sull'impegno e essenzialmente sono necessarie per avanzare nel Battle Pass. Sono disponibili in tre versioni, a partire dal livello facile. Una volta completatelegiornaliere della fase uno, si passa alla fase due, che include missioniche assegnano un ...

