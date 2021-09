Grande Fratello Vip, Giucas Casella: “Il mio incontro con Amanda Lear, quando era ancora un uomo” (Di martedì 21 settembre 2021) Giucas Casella è entrato da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip e già è incappato nelle prime gaffe. Dopo quella clamorosa su Antonello Venditti, eccone un’altra che non è da meno, sempre su una cantante, Amanda Lear. Stando a quanto riportato dal Messaggero, l’illusionista, raccontando un aneddoto del suo passato, ha detto: “Avevo appena 25 anni e avevo avuto già tutto. Ero stanco e non ce la facevo più di fare quella vita. Cosa mi ha fatto ricominciare? Mi sono fermato per un po’ e poi ho incontrato Peki D’Oslo, Amanda Lear, quando era ancora un uomo“. Infine ha concluso: “Mi disse ‘non puoi abbandonare, sei bravissimo, devi continuare’. Io però non mi divertivo a fare spettacolo, ma dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021)è entrato da pochi giorni nella casa delVip e già è incappato nelle prime gaffe. Dopo quella clamorosa su Antonello Venditti, eccone un’altra che non è da meno, sempre su una cantante,. Stando a quanto riportato dal Messaggero, l’illusionista, raccontando un aneddoto del suo passato, ha detto: “Avevo appena 25 anni e avevo avuto già tutto. Ero stanco e non ce la facevo più di fare quella vita. Cosa mi ha fatto ricominciare? Mi sono fermato per un po’ e poi ho incontrato Peki D’Oslo,eraun“. Infine ha concluso: “Mi disse ‘non puoi abbandonare, sei bravissimo, devi continuare’. Io però non mi divertivo a fare spettacolo, ma dopo ...

