Fiorentina-Inter | il gol di Sottil | che giocata di Nico Gonzalez VIDEO

Dopo il pareggio nel primo match tra Bologna e Genoa, continua il programma della quinta giornata del campionato di Serie A. Si affrontano Fiorentina e Inter, due squadre che occupano le zone alte della classifica. In particolar modo la compagine di Italiano è la vera sorpresa del campionato. Nei primi minuti molto meglio la Fiorentina che gioca con coraggio e grande qualità. I viola si avvicinano al vantaggio in diverse occasioni, Handanovic si supera. Il gol è nell'aria e arriva al 23?: grandissima giocata di Nico Gonzalez e Sottil non può sbagliare.

