Fiorentina a due facce: vince l'Inter (1-3). In vantaggio con Sottil, fa un disastro nella ripresa. Gonzalez espulso. Pagelle (Di martedì 21 settembre 2021) Il sogno svanisce, almeno per ora. L'Inter vince al Franchi, battendo una Fiorentina a due facce. Brillante e incisiva nel primo tempo, capace di ricamare e di mettere sotto l'Inter, andando in vantaggio meritatamente con Sottil. Ma anche una Fiorentina assolutamente disastrosa nella ripresa: dove non solo ha confermato la sua fragilità in difesa, perforata tre volte ma esposta anche ad altri rischi L'articolo proviene da Firenze Post.

