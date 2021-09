F1 | la Ferrari del 2022 | nuovo motore e simulatore all’avanguardia Gli ingredienti per provare a rinascere

Leggi su oasport

(Di martedì 21 settembre 2021) Il Gran Premio d’Italia ha confermato per l’ennesima volta come il grande male dell’attualesia la power unit. Secondo le misurazioni effettuate durante la gara di Monza, il propulsore di Maranello paga almeno 20 cavalli a quello della Mercedes. Si tratta già di un passo avanti rispetto allo scorso anno, ma il deficit di potenza rimane troppo elevato per poter pensare di lottare per il Mondiale. Ecco perché la Scuderia fondata dal Drake sta lavorando sodo in vista delproprio sulla questione. Il GP di Russia dovrebbe essere l’ultimo prima dell’atteso esordio della power unit 4, che di fatto permetterà di portare in pista con alcuni mesi di anticipo alcune soluzioni pensate per il. Sappiamo come i motoristi del Cavallino Rampante non solo abbiano deciso di rivoluzionare la struttura del ...