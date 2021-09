Disponibile il pre-ordine del cabinato Ms. PAC-MAN / GALAGA Class of ’81 (Di martedì 21 settembre 2021) Tastemakers ha annunciato oggi che il cabinato arcade Arcade1up Ms. PAC-MAN / GALAGA Class of ’81 è ora Disponibile per il pre-ordine direttamente dal negozio online dell’azienda. L’ultimo nato nella gamma di cabinati arcade domestici in scala 3/4, Ms. PAC-MAN / GALAGA Class of ’81 è stato creato per celebrare il 40° anniversario del franchise. Il cabinet, che è stato annunciato per la prima volta durante l’E3 di giugno, viene fornito in bundle con 12 Classici dei giorni di gloria dei giochi arcade. Puoi trovare l’elenco completo dei giochi confezionati di seguito: Ms. PAC-MAN GALAGA GALAGA ’88 Galaxian Dig Dug Dig Dug II Mappy Rally X Rolling Thunder Rompers Tower of Druaga King and Balloon Inoltre, come le già ... Leggi su gamesandconsoles (Di martedì 21 settembre 2021) Tastemakers ha annunciato oggi che ilarcade Arcade1up Ms. PAC-MAN /of ’81 è oraper il pre-direttamente dal negozio online dell’azienda. L’ultimo nato nella gamma di cabinati arcade domestici in scala 3/4, Ms. PAC-MAN /of ’81 è stato creato per celebrare il 40° anniversario del franchise. Il cabinet, che è stato annunciato per la prima volta durante l’E3 di giugno, viene fornito in bundle con 12ici dei giorni di gloria dei giochi arcade. Puoi trovare l’elenco completo dei giochi confezionati di seguito: Ms. PAC-MAN’88 Galaxian Dig Dug Dig Dug II Mappy Rally X Rolling Thunder Rompers Tower of Druaga King and Balloon Inoltre, come le già ...

