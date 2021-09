Bergamo, inaugurato il parcheggio di via Baschenis (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo 60 giorni di lavoro, è stato inaugurato il parcheggio di via Baschenis a Bergamo. All’inaugurazione sono intervenuti Enrico Felli, presidente ATB, Gianni Scarfone, direttore ATB, Stefano Zenoni, assessore alla mobilità e Marco Brembilla, assessore ai Lavori Pubblici. Dal 18 giugno al 17 agosto 2021, tanto è durato il cantiere che ha riqualificato l’area parcheggio nel centro della città, dopo che il progetto esecutivo era stato approvato dalla Giunta Comunale di Bergamo il 25 marzo 2021. Il nuovo parcheggio a raso “Baschenis” si estende su un’area di 2.700 metri quadrati, sarà aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con una capienza di 71 posti auto di cui 3 riservati ai disabili. I lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area sono stati ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo 60 giorni di lavoro, è statoildi via. All’inaugurazione sono intervenuti Enrico Felli, presidente ATB, Gianni Scarfone, direttore ATB, Stefano Zenoni, assessore alla mobilità e Marco Brembilla, assessore ai Lavori Pubblici. Dal 18 giugno al 17 agosto 2021, tanto è durato il cantiere che ha riqualificato l’areanel centro della città, dopo che il progetto esecutivo era stato approvato dalla Giunta Comunale diil 25 marzo 2021. Il nuovoa raso “” si estende su un’area di 2.700 metri quadrati, sarà aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con una capienza di 71 posti auto di cui 3 riservati ai disabili. I lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area sono stati ...

