Asmodee | altre novità in arrivo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 settembre 2021)E ANNUNCI DIITALIA – In questa news andiamo a presentare tutte leuscite in estate e quelle prossime per l’autunno. Cominciamo dai giochi già disponibili: MANDALA Data di uscita: agosto 2021 Il Mandala è l’emblema di un antico rituale sacro in cui si crea una mappa simbolica del mondo usando della sabbia colorata, poi il motivo viene distrutto durante la cerimonia e la sabbia riversata nel fiume, a simboleggiare il ciclo perenne di vita, morte e rinascita. Come si giocano le carte sabbia colorata nei 2 Mandala? Al centro di essi per pescare nuove carte, oppure sul lato per rafforzare il controllo su quel Mandala. Quando i 6 colori sono presenti in un Mandala, a partire dal giocatore con più carte nel suo lato, si reclamano a turno le carte al centro aggiungendole alla propria collezione. Al termine ...