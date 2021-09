Asl Rm 5, al via campagna screening oncologici (Di martedì 21 settembre 2021) Roma – Per ricordare a tutta la popolazione l’importanza della prevenzione, la ASL Roma 5 aderisce ad una nuova campagna di screening promossa dalla Regione Lazio e svolgerà nei prossimi giorni iniziative di promozione dei 3 programmi di screening oncologici della Regione Lazio. E’ quanto si legge nella nota dell’Asl Roma 5. Nei principali presidi della ASL Roma 5 saranno collocati dei mezzi attrezzati (ambulatori mobili) dove sarà possibile: Effettuare la prenotazione della mammografia, Fare direttamente sul posto il Pap test e l’Hpv test, Ricevere la provetta per la ricerca del sangue occulto. Per il mese di settembre 2021 sono previsti incontri in 5 località dalle 9 alle 18 secondo queste date: 22 settembre Tivoli piazza Garibaldi, 23 settembre Guidonia – largo Maurizio Simone, 24 settembre Monterotondo piazza ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 settembre 2021) Roma – Per ricordare a tutta la popolazione l’importanza della prevenzione, la ASL Roma 5 aderisce ad una nuovadipromossa dalla Regione Lazio e svolgerà nei prossimi giorni iniziative di promozione dei 3 programmi didella Regione Lazio. E’ quanto si legge nella nota dell’Asl Roma 5. Nei principali presidi della ASL Roma 5 saranno collocati dei mezzi attrezzati (ambulatori mobili) dove sarà possibile: Effettuare la prenotazione della mammografia, Fare direttamente sul posto il Pap test e l’Hpv test, Ricevere la provetta per la ricerca del sangue occulto. Per il mese di settembre 2021 sono previsti incontri in 5 località dalle 9 alle 18 secondo queste date: 22 settembre Tivoli piazza Garibaldi, 23 settembre Guidonia – largo Maurizio Simone, 24 settembre Monterotondo piazza ...

