Alessandro Cattelan | grande delusione per “Da Grande”

Leggi su solodonna

(Di martedì 21 settembre 2021) L’esordio Rai dello storico presentatore di X Factor Italia non è andato come sperato. Domenica sera in onda la prima puntata del nuovo “Da” con, il quale “nonostante” la, non demorde. La Rai ha investito suquest’anno, presentatore molto amato dal pubblico e ormai volto ben conosciuto per la conduzione decennale di X Factor Italia. Però, la prima puntata del nuovo show Articolo completo: dal blog SoloDonna