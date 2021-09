5 curiosità su Stephen King | il Re dell’Horror

Leggi su velvetmag

(Di martedì 21 settembre 2021) Il genere horror oggi sarebbe molto diverso se non avessimo avuto la penna di. Conosciuto in tutto il mondo come il Re dell’orrore, le sue storie hanno stregato la pop culture e dato vita ad importanti trasposizioni cinematografiche e televisive. Tutto ha avuto inizio con Carrie, il suo primo romanzo pubblicato nel 1974. Tra le storie che hanno ottenuto maggiore popolarità a livello mondiale non possiamo non menzionare Shining, L’ombra dello scorpione, Pet Sematary, L’occhio del male, Il miglio verde, It, The Dome, The Outsider e tra i più recenti Elevation e L’istituto. Ha scritto anche la serie de La torre nera e tantissimi racconti (alcuni pubblicati anche su riviste). Scrittore e sceneggiatore, quest’oggi – 21 settembre – compie gli anni e vogliamo svelarvi 5sul suo conto....