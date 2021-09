Vaccino, Figliuolo a Palermo: vinta la diffidenza della gente (Di lunedì 20 settembre 2021) Il commissario nazionale per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ha fatto visita all'ospedale Ismett di Palermo. Il generale è stato accolto dall'assessore regionale per la Salute Ruggero Razza e dal direttore dell'istituto Angelo Luca. Figliuolo ha avuto modo di constatare l'efficienza del punto vaccinale, che da oggi come nel resto d'Italia iniziai a somministrare le terze dosi. Il commissario per l'emergenza covid si è complimentato per l'efficienza della struttura e per i passi avanti fatti in Sicilia, per combattere "la diffidenza" al siero. Prima di lasciare la struttura e dirigersi all'hub vaccinale della fiera del Mediterraneo, Figliuolo si è intrattenuto alcuni minuti con alcuni degenti. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 20 settembre 2021) Il commissario nazionale per l'emergenza Covid, Francesco Paolo, ha fatto visita all'ospedale Ismett di. Il generale è stato accolto dall'assessore regionale per la Salute Ruggero Razza e dal direttore dell'istituto Angelo Luca.ha avuto modo di constatare l'efficienza del punto vaccinale, che da oggi come nel resto d'Italia iniziai a somministrare le terze dosi. Il commissario per l'emergenza covid si è complimentato per l'efficienzastruttura e per i passi avanti fatti in Sicilia, per combattere "la" al siero. Prima di lasciare la struttura e dirigersi all'hub vaccinalefiera del Mediterraneo,si è intrattenuto alcuni minuti con alcuni degenti.

Adnkronos : Vaccino covid, l’appello di Figliuolo: “Informatevi”. - zaiapresidente : ?????? IN DIRETTA DA VILLORBA CON IL GEN. FIGLIUOLO PER L'AVVIO DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERZA DOSE DI VACCINO ANT… - Agenzia_Ansa : FLASH | Figliuolo: 'Il 20 settembre via alla terza dose di vaccino per le categorie a rischio' #ANSA - ilmetropolitan : ?? #Vaccino. #Figliuolo: Pronti a estendere #terzadose ma decide #scienza - infoitinterno : Figliuolo sul vaccino Covid-19: nessuno vi sta obbligando, informatevi -