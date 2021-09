Università | tasso occupazione laureati all’87 | 7% | dall’informatica all’Ict ecco cosa scegliere

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 sett. (Adnkronos) – Se l’accresce la conoscenza dei ragazzi, iscriversi ad un corso di laurea e conseguire il titolo accademico continua a rappresentare un ‘lasciapassare’ per il mondo del lavoro. Basti pensare che nel 2020, annus horribilis della pandemia, si é contato undi– compreso chi svolge una formazione retribuita e a cinque anni dalla laurea – pari all’88,1% tra idi primo livello e,7% tra idi secondo livello. La laurea, inoltre, fa salire anche il livello della busta paga. Stando al Rapporto Almalaurea 2021, nel 2020 la retribuzione mensile netta a un anno dal titolo è, in media, pari a 1.270 euro per idi primo livello e a 1.364 euro per idi secondo livello, ...