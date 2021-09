Tacchinardi | “Pioli è un super fenomeno Milan spavaldo | ma umile”

(Di lunedì 20 settembre 2021) Alessio, ex centrocampista della Juventus, ha elogiato ile in particolare il suo allenatore Stefano

... ricco post - partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessio, Stefano ...Mediaset Infinity sarà possibile assistere al ritorno in Champions League del Milan di Stefano,...Gli elogi di'Sarà uno dei campionati più belli, ci sono troppi allenatori importanti, di carisma. Vedremo Mourinho alla Roma, Sarri alla Lazio,al Milan, Spalletti al Napoli, l'...A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi si è così espresso su : "Diaz è entrato in ...Con il goal messo a segno all'Allianz Stadium l'attaccante croato ha siglato uno speciale record con la maglia rossonera.