Sparatoria università in Russia: sale il bilancio delle vittime, almeno 8 morti (Di lunedì 20 settembre 2021) Una vera e propria tragedia è avvenuta in Russia dove un uomo ha aperto il fuoco all’università di Perm uccidendo 8 studenti e ferendone gravemente altri (anche se il bilancio è ancora provvisorio e potrebbe purtroppo peggiorare). L’uomo è stato poi ucciso dalle Forze dell’Ordine mentre camminava per il campus con il suo fucile, intento ad uccidere altre persone. La notizia è arrivata in tempo reale anche in Italia dove tutti i programmi in onda e le reti all news hanno mostrato le ultime notizie dalla Russia, con le prime immagini dei drammatici fatti. Secondo una prima ricostruzione fornita dei media locali, il killer sarebbe Timur Bekmansurov, 18 anni appena, iscritto al primo anno di giurisprudenza. Secondo il sito di notizie di Perm, poco prima di compiere la tragedia, il 18enne avrebbe annunciato le sue ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 settembre 2021) Una vera e propria tragedia è avvenuta indove un uomo ha aperto il fuoco all’di Perm uccidendo 8 studenti e ferendone gravemente altri (anche se ilè ancora provvisorio e potrebbe purtroppo peggiorare). L’uomo è stato poi ucciso dalle Forze dell’Ordine mentre camminava per il campus con il suo fucile, intento ad uccidere altre persone. La notizia è arrivata in tempo reale anche in Italia dove tutti i programmi in onda e le reti all news hanno mostrato le ultime notizie dalla, con le prime immagini dei drammatici fatti. Secondo una prima ricostruzione fornita dei media locali, il killer sarebbe Timur Bekmansurov, 18 anni appena, iscritto al primo anno di giurisprudenza. Secondo il sito di notizie di Perm, poco prima di compiere la tragedia, il 18enne avrebbe annunciato le sue ...

agorarai : +++ULTIM'ORA+++ È in corso una sparatoria all'Università di Perm, in Russia. Gli studenti scappano dalle finestre.… - RaiNews : 'La gente sta cercando di lasciare i locali, qualcuno anche saltando fuori dalle finestre' - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Cosa sappiamo finora - LiveSicilia : Sparatoria all’università: studenti si buttano dalla finestra, si contano i morti - EmanuKant : RT @ilpiotr: Sparatoria nell'università di Perm in Russia. Ci sarebbero vittime. #Russia -