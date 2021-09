Salvini in visita da Onichini: "Chiederemo la grazia a Mattarella" (Di lunedì 20 settembre 2021) Il leader della Lega incontra il commerciante veneto condannato per aver sparato al ladro: "Qualche giudice si rilegga la nostra legge sulla legittima difesa" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 settembre 2021) Il leader della Lega incontra il commerciante veneto condannato per aver sparato al ladro: "Qualche giudice si rilegga la nostra legge sulla legittima difesa"

