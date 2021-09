Referendum | Radicali | ' con firma digitale diritto previsto da Costituzione è realtà'

(Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. (Adnkronos) - "La seconda scheda elettorale, quella referendaria, è stata scippata da decenni dalla partitocrazia e solo noilo abbiamo denunciato". Lo afferma in una nota Massimiliano Iervolino, segretario diItaliani. "Da diversi giorni - continua - sui giornali italiani compaiono numerosi articoliti da costituzionalisti, giuristi e politici italiani che, chi più chi meno, suggeriscono dei correttivi legislativi utili a limitare l'accesso al, reso finalmente uno strumento accessibile a tutti con l'entrata in vigore della norma che permette agli italiani di sottoscrivere icon la". "Peccato - prosegue Iervolino - che coloro che protestano oggi non abbiano mai detto una parola quando come ...

Il raggiungimento delle 500.000 firme necessarie per ilsulla cannabis legale promosso da varie realtà tra cui l'Associazione Luca Coscioni, +Europa e iitaliani, apre la strada alla consultazione popolare che si terrà con tutta ...Unnon è né facile da ottenere (500mila firme) né, una volta passato, facile da trasformare in legge. Eppure l'Italia è il Paese deicoigrandi maestri. Dal 1946 ad oggi in Italia si sono svolti 74, di cui 67 abrogativi, uno istituzionale, uno consultivo e 4 costituzionali. Ma dall'abolizione del ...Condividi questo articolo:Roma, 20 set. (Adnkronos) – “La seconda scheda elettorale, quella referendaria, è stata scippata da decenni dalla partitocrazia e solo noi Radicali lo abbiamo denunciato”. Lo ...Raggiunto il traguardo delle 500mila firme in una settimana (anche grazie allo Spid). Sabato il September Hemp Fest in piazza Virginio ...