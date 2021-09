(Di lunedì 20 settembre 2021) “Si sbaglierebbe perché ho 82e per un incarico settennale è un’incoscienza”. Così Romanoha risposto a GiovMinoli che nella cerimonia per la consegna del Premio Cavour gli ha chiesto cosa direbbe se lo chiamassedella Repubblica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

NicolaPorro : Riecco Prodi. Ecco cos’ha davvero in mente... ?? - italiaserait : Quirinale, Prodi: “Io presidente? Ho 82 anni, sarei incosciente” - fisco24_info : Quirinale, Prodi: 'Io presidente? Ho 82 anni, sarei incosciente': La risposta a una domanda di Giovanni Minoli… - cpetacci : PRODI VORREBBE IL QUIRINALE MA CONTINUA A GRONDARE RANCORE. ANCHE ENRICO LETTA FINISCE NEL MIRINO… - mauroparisi28 : La Corsa al COLLE vede CONFIGURARSI 2 Candidati,PRODI e BERLUSCONI,solo che in questa DITTATURA DEMOCRATICA di SX v… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Prodi

... non Covid"/ Bufera social su ricovero Sassoli Oltre alla corsa ale alle imminenti elezioni amministrative, uno dei temi più spinosi è quello legato al futuro del governo. Romanoè ......//www.dagospia.com/rubrica - 3/politica/- gronda - bile - tutti - artigli - nbsp - quot - mortadella - quot - nun - ce - 282881.htm Laura Cesaretti per 'il Giornale' letta7 'Il?...'Si sbaglierebbe perché ho 82 anni e per un incarico settennale è un’incoscienza'. Così Romano Prodi ha risposto a Giovanni Minoli che ...L'ex premier Romano Prodi a Mezz'ora in più: "Centrodestra, crescenti divaricazioni nella Lega. Sembra quasi che vogliano perdere le comunali" ...