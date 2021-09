Niente autorizzazioni e scarsa igiene | maxi sequestri multe a tre zeri al mercato del pesce sul molo

Advertising

PiranSim : @frtbrcc @lorenzhaus @HuffPostItalia Ma sei stupido di natura o ti pagano? Chi le deve avviare le sperimentazioni e… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente autorizzazioni

corriereadriatico.it

APPROFONDIMENTI ANCONAe scarsa igiene: maxi sequestri multe a tre...ANCONA - Mancanza di, scarsa igiene e pesce non tracciato: blitz degli uomini della Stazione Navale della Guardia di Finanza, unitamente al personale della Guardia Costiera e con il supporto del Servizio ...ANCONA - Mancanza di autorizzazioni, scarsa igiene e pesce non tracciato: blitz degli uomini della Stazione Navale della Guardia di Finanza, unitamente al personale della Guardia Costiera e ...Niente sport a Siracusa per via della chiusura al pubblico degli impianti. Mancano le autorizzazioni sulla sicurezza alla Cittadella dello Sport. Documentazione sulle autorizzazioni incompleta allo st ...