Napoli. La morte di Samuele resta ancora un mistero: spunta video su Tik Tok: "Ti butto giù"

Sono ancora in corso le indagini sulla morte del piccolo Samuele Gargiulo, il bimbo di 3 anni deceduto dopo un volo dal balcone di casa, in via Foria, a Napoli. Gli agenti di Polizia hanno arrestato il domestico, 38 anni, accusato di omicidio. L'uomo, con dei problemi psichici, colto da raptus avrebbe scaraventato il piccolino

