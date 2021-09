Green Pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre (Di lunedì 20 settembre 2021) ... questa in sostanza la novità introdotta dal nuovo decreto legge presentato dal Governo il 16 settembre e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Leggi su ravenna24ore (Di lunedì 20 settembre 2021) ... questa in sostanza la novità introdotta dal nuovo decreto legge presentato dal Governo il 16 settembre e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Gli ultras del Torino: "Diserteremo il derby con la Juve, il Green Pass snatura il nostro tifo" La nota dei gruppi organizzati granata: "Non intendiamo accettare le restrizioni che porterebbero ulteriori multe e diffide insensate" Gli ultrà del Torino contro il Green Pass. In una nota pubblicata all'Ansa, i gruppi organizzati del tifo granata dichiarano che diserteranno il derby con la Juventus , in programma sabato 2 ottobre allo stadio Olimpico Grande ...

A Vercelli Mercalli, il fondatore dei Subsonica e Carlo Petrini Per partecipare alle iniziative è necessario essere in possesso del Green pass ed è obbligatoria la prenotazione: per informazioni, il programma e la lista degli ospiti completa www.raccoltifestival.

Green pass: gli adempimenti privacy Altalex Bonetti: “Colf o baby-sitter senza Green pass? Da sospendere” "La famiglia dovrà comportarsi come qualsiasi altro datore di lavoro. Entro il 15 ottobre ha l'obbligo di farsi carico di verificare che la persona che lavora in casa sia dotata di Green pass". Sono l ...

Effetto green pass, vaccini e avvio terza dose Terza dose di vaccini al via: si comincia in tutto il Paese con i più fragili, mentre il super green pass spinge le prime prenotazioni ...

